CEO SV Roeselare reageert voor het eerst

Diederiek Degryse, de CEO van het geplaagde KSV Roeselare, reageert voor het eerst op de storm waar hij ook zelf in terecht is gekomen.

"Nooit een document vervalst"

Degryse ontkent met klem dat hij welk document dan ook zou vervalst hebben.

Wat die contracten betreft ben ik formeel. Ik heb geen enkel contract ondertekend dat mij niet toekomt om te tekenen. Ik heb geen handtekening vervalst. Ik heb dat in mijn hele carrière nog niet gedaan. Niet vandaag, niet gisteren, niet vorige maand. Nooit. Ik ga dat ook nooit doen. Ik heb geen enkele onderhandeling gedaan met een speler. Ook niet met de coach of met de staff.

"Ik had al enkele weken vermoedens"

Fund werd aan Degryse voorgesteld. Zijn plannen met investeerders onder meer uit Portugal leken Degryse eerst plausibel. Tot half juli de twijfel de bovenhand nam. Te lang, teveel vertrouwen gehad. "Achteraf is het altijd makkelijk praten. Als je van de markt komt, weet je meer dan als je naar de markt gaat. Ik had al enkele weken vermoedens. Het geld dat moest in schijven binnenkomen, kwam niet. Er was altijd wel een uitleg. We hebben de druk opgevoerd. Maar het kwam niet. Ik heb zelfs screenshots gehad van betaalbewijzen, dat het geld onderweg was. Ik doe geen uitspraak of het fake was. Maar het was wel zeer geloofwaardig hoe hij die zaken samenbracht."

"Met fake investeerders gesproken"

Degryse heeft intussen zelf een klacht ingediend tegen Fund. Investeerders die werden aangeboden, bleken fake. Van die vorige heb ik er ook een gezien in een zoom call. Dat was nog de periode dat je geen mensen kon ontvangen.Ja, wie zat daar? Ik weet het niet? Die man ging toen door voor die Mijnheer Umiaca. Vandaag denk ik wel dat we met zekerheid kunnen zeggen dat dat Mijnheer Umiaca niet was.

"Ik vrees dat het afgelopen is"

Degryse benadrukt dat hij ter goeder trouw handelde. Hij krijgt ook veel steunbetuigingen. Voor SV Roeselare komt het niet meer goed, vreest hij. Zeg nooit nooit, maar ik vrees ervoor. Het is een drama voor de club, de spelers en de medewerkers. Daar lig ik wel van wakker.