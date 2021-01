Cercle: "Bouw stadion nog veraf"

Cercle benadrukt dat het verkrijgen van een definitief ruimtelijk plan en een definitieve omgevingsvergunning vaak gepaard gaat met tijdrovende procedures en betwistingen. "De Raad van State kan verzocht worden om het plan nietig te verklaren en er moeten nog vergunningen worden verkregen voor de bouw en het gebruik van een voetbalstadion. Zo kan het nog jaren duren voor er effectief een stadion staat."

Garanties

Cercle vraagt dan ook garanties van de stad Brugge. "We eisen dat de start van de werken voor het nieuwe Club Brugge-stadion wordt uitgesteld tot een duurzame, juridisch haalbare en eerlijke oplossing voor Cercle Brugge is gegarandeerd. De stad Brugge heeft ons gegarandeerd dat onze ploeg op de Jan Breydelsite kan blijven tot er een aanvaardbare oplossing is gevonden. We vragen de stad om die belofte na te komen", zegt voorzitter Vincent Goemaere.

Gelijke behandeling

De ploeg benadrukt ook dat het voor hen geen optie is om tijdelijk te spelen in het nieuwe stadion van Club Brugge. "Hoewel er gelijkenissen zijn met de huidige situatie in het Jan Breydelstadion, is er een wereld van verschil tussen twee teams die in één neutraal stadion spelen en twee teams die in het stadion van één van deze teams spelen. Vandaag vragen we alleen maar om als gelijken te worden behandeld en niet uit ons huis te worden geschopt voordat er een haalbare, eerlijke en duurzame oplossing is voor beide voetbalclubs", aldus Goemaere.

