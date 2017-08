Cercle versloeg Temse uit de 2de amateurliga met 3-1, maar had daar wel verlengingen voor nodig. Een goed georganiseerd Temse kwam 0-1 voor in het Jan Breydelstadion na een vrije trap van Kil. Na de rust bracht Tormin de stand weer in evenwicht, en het was pas in de verlengingen dat Cardona met 2 doelpunten de kwalificatie voor de volgende ronde in de beker veiligstelde.