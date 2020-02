Cercle Brugge doet zaakje

Charleroi - Zulte Waregem: 4-0

Charleroi en Zulte Waregem maakten beiden jacht op de openingstreffer, maar het was de thuisploeg die op slag van rusten de opening vond. Rezaei (45.+4) bracht Charleroi op 1-0. Essevee moest na de koffie komen, al was vooral Charleroi gevaarlijk. Opnieuw Rezaei knikte de 2-0 binnen op aangeven van Nurio Fortuna. Toen bezoeker Damien Marcq een handvol minuten later met zijn tweede geel moest gaan douchen, was het einde verhaal voor Zulte Waregem. Rezaei maakte nadien het feest compleet met zijn derde van de vooravond. Invaller Shamar Nicholson zette in de extra tijd de 4-0 eindstand op het bord. In de strijd om een ticket voor PO 1 doet Charleroi een prima zaak. De Carolo's staan met 44 punten vierde, en houden Standard en KRC Genk achter zich. Daaronder proberen Zulte Waregem, KV Mechelen en Anderlecht alsnog in de top zes te komen.

Cercle Brugge - KV Mechelen: 3-2

Door de zware 4-0 nederlaag van Zulte Waregem op het veld van Charleroi eerder op zaterdag kon KV Mechelen in het Jan Breydelstadion uitstekende zaken doen in de strijd om een stek in Play-off I, maar de jongens van Wouter Vrancken stonden nog te slapen in het wedstrijdbegin en keken na vijf minuten al tegen een 2-0 achterstand aan. Marton Eppel met een rake kopbal en Dino Hotic na mistasten in de Mechelse verdediging lieten de thuissupporters al snel dromen, maar nog eens vijf minuten later lukte Jordi Vanlerberghe de aansluitingstreffer en werd het een echte wedstrijd in Brugge, met veel strijd tussen beide teams. Op de gelijkmaker was het wachten tot de 82e minuut, toen Joachim Van Damme de bezoekers langszij bracht. Een gelijkspel leek in de maak, totdat Stef Peeters in de 91e minuut met een knal de thuisploeg toch nog de drie punten bezorgde.

Excel Moeskroen - KV Oostende: 2-1

De bezoekers kwamen op Le Canonnier 0-1 voor via Jelle Bataille. Na de pauze zorgden Lasse Sobiech, Stipe Perica en Fabrice Olinga voor een 3-1 thuiszege. Moeskroen komt zo wat steviger op de elfde plaats terecht en moet zich met dertig punten op de teller geen zorgden meer maken. KV Oostende blijft met 21 punten op twee na laatste. Waasland-Beveren is voorlaatste met twintig punten, maar zag de voorsprong op Cercle Brugge verkleinen tot zes punten. De rode lantaarn won zaterdagavond in eigen huis immers verrassend met 3-2 van KV Mechelen, dat zo een slechte zaak deed in de strijd om Play-off I. Moeskroen tegen Oostende was meteen de laatste wedstrijd van dit weekend in de Jupiler Pro League. De wedstrijden van zondag werden door het voorspelde stormweer immers afgelast en verplaatst naar woensdag en donderdag. De debatten van deze speeldag werden vrijdagavond geopend met het duel tussen AA Gent en Anderlecht (1-1), waarmee beide teams weinig konden opschieten. AA Gent blijft tweede in de stand, op acht punten van leider Club Brugge.