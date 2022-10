Cercle Brugge draait AA Gent met 3-4 een loer in spektakelstuk, Hotic scoort hattrick

Gent glijdt op die manier uit de top 8 en moet met 14 punten voorlopig vrede nemen met de negende plaats. Groen-zwart klautert dankzij de broodnodige driepunter minstens even weg uit het gevarendal, naar de vijftiende plaats met 9 punten.

Na ruim 20 minuten barstte de partij los: Buffalo Laurent Depoitre vond de paal op zijn weg. Die misser brak zuur, aangezien de Vereniging in de daaropvolgende tegenstoot wel scoorde via Aaron Denkey (24.).

Na onoordeelkundig uitkomen van Cercle-sluitstuk Radoslaw Majecki slaagde Hugo Cuypers (50.) erin om vanuit een scherpe hoek Gent na een handvol minuten in de tweede helft langszij te brengen. Hotic had aan de overkant eerst pech in de afwerking toen zijn schot op de paal strandde, maar meteen nadien nam de Bosniër Davy Roef alsnog te grazen in de 59e minuut. Cuypers (68.) profiteerde van mistasten achterin om zijn team andermaal op gelijke hoogte te hijsen. Ook Hotic (76.) liet nog een tweede maal de netten trillen, alvorens Depoitre (77.) in enkele dolle minuten de derde gelijkmaker tegen de touwen liep. De hattrick en winning goal van Cuypers werd in de slotfase van de lijn gekeerd. Het was uiteindelijk Hotic (88.) die de drieklapper en het winnende doelpunt op zijn naam schreef door een strafschop om te zetten.