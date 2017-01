Cercle Brugge en KSV Roeselare spelen gelijk

In eerste klasse B hebben Cercle Brugge en KSV Roeselare 2-2 gelijk gespeeld.

De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de pas overleden Stephanie Buffel, vrouw van van Genk-speler Thomas Buffel. Cercle Brugge zat goed in de match en kon een aantal keer dreigen. Toch kon Roeselare in de 29ste minuut de 0-1 op de tabellen zetten. Dehli scoorde met een knappe omhaal. Er waren aan beide kanten nog een aantal kansen, maar het bleef 0-1. Een extra domper voor Cercle was het uitvallen van Lambot na een fout van Dehli.

Nieuwkomer Mboyo scoort

Bij de de start van de tweede helft mocht Mboyo Maertens vervangen en zo zijn eerste wedstrijdsminuten voor Cercle spelen. Mboyo bewees onmiddellijk zijn goudwaarde en kopt op aangeven van Beneddine de gelijkmaker op de tabellen. De gelijkmaker gaf Cercle vleugels en in de 69ste minuut bracht Yagan van op de stip Cercle op voorsprong. Cercle Brugge rook de overwinning, maar in slotminuten van de reguliere speeltijd zette Jalokis de stand weer in evenwicht. De extra speelminuten brachten geen verandering en zo bleven beide ploegen steken op een gelijkspel.