Cercle Brugge en Lierse delen de punten

Cercle Brugge moest op bezoek bij SK Lierse. De ploegen raakten niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Cercle Brugge kwam op voorsprong in de 57e minuut dankzij een doelpunt van Kis. De bezoekers konden hun voorsprong bijna verdubbelen, maar de knal van Naudts spatte uiteen op de lat. Toch kon Cercle de voorsprong niet houden en het zag Buysens gelijkmaken in de 78e minuut. Geen van beide ploegen slaagde er nog in om te scoren. Lierse laat hierdoor kostbare punten liggen in de strijd voor de periodetitel in eerste klasse B.