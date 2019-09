Cercle Brugge gaat er uit tegen amateurploeg Rebecquoise

Cercle Brugge heeft in de Croky Cup een smadelijke nederlaag geleden tegen US Rebecquoise, een ploeg uit de tweede amateurklasse. In het kille Jan Breydelstadion versloegen de Waals-Brabanders de Vereniging met 0-1. Zo zijn de zestiende finales meteen een triest eindpunt.

Meteen koude douche

Cercle kreeg een op papier makkelijke tegenstander voorgeschoteld met US Rebecquoise, een ploeg uit tweede amateur. Maar niets was minder waar. De eerste kans was meteen de goeie voor de Waals-Brabanders. Een slechte inspeelpass van Saadi wordt door Ciryl Rosy voorbij Guillaume Hubert in doel getrapt. Cercle moet al na negen minuten achtervolgen.

Het duurde bijna twintig minuten voor groen-zwart een eerste keer gevaarlijk kon zijn. Maar aanvallers Saadi en Foster waren niet scherp voor doel. Toch was de gevaarlijkste kans opnieuw voor de bezoekers. Na een snelle counter kon Hubert het schot van Nassa pareren.

Uitblinker Lahaye

Bij Rebecquoise was de keeper, Damine Lahaye - die nog een verleden kende bij KV Kortrijk - de held. Eerst bracht hij redding op een punter van Saadi, daarna ranselde hij de knal van Foster uit zijn doel. Cercle Brugge scoorde nog maar zes keer in de competitie en benadrukte in deze match dat het hen ontbreekt aan efficiëntie. Aan de rust stond het 0-1.

Driedubbele wissel haalt niets uit

Na de rust was er niet snel beterschap in zicht. Het geloof bij Rebecquoise in een stunt werd alsmaar groter en groter. Dan besliste coach Fabien Mercadal dat het genoeg was geweest. Hij wisselde maar liefst drie spelers. Het waren sterkhouder Stef Peeters, die al drie keer wist te scoren in de competitie, Kouamé en Standard-huurling Balikwishi die Hazard, Donsah en Coulibaly kwamen vervangen.

De druk richting het doel van Lahaye werd groter, maar echte doelgerichte kansen waren er niet te bespeuren. Het gewenste schokeffect van de drie wissels leek er niet te komen. In het slot van de wedstrijd kwam Rebecquoise niet meer in de problemen. De Waals-Brabanders konden op hun beurt nog eens dreigen via een corner.

Fluitconcert

Bij Cercle werden de spelers getrakteerd op een fluitconcert, terwijl de meegereisde supporters luidkeels hun ploeg bleven aanmoedigen. Cercle Brugge werd net zoals vorig jaar al vroeg uitgeschakeld in de Croky Cup.