Cercle Brugge geeft AA Gent pak rammel

Cercle begon goed aan de wedstrijd met een plaatsbal van Kanouté (4.), die de ploeg uit Brugge meteen op voorsprong zette. Ondanks de dominantie van de thuisploeg kon debutant Hanche-Olsen (14.) de bordjes weer gelijk hangen. De Noorse verdediger kon profiteren na slecht wegwerken van een Gentse hoekschop.

Na kansen langs beide kanten was het toch weer Cercle Brugge dat op voorsprong wist te komen. Dit keer vanop de stip. Plastoen kwam te laat op de vlotte beweging van Vitinho in het strafschopgebied. Hotic (31.) legde de bal perfect weg in het hoekje. Gent nam het heft terug in handen, maar kon voor de rust niet meer scoren.

Tweede helft

De tweede helft begon uitstekend voor de vereniging. Bolat had nog een antwoord op het schot van Hoggas, maar moest zich gewonnen geven op de rebound van Ugbo (57.). Gent kon zich weer in de wedstrijd brengen vanop de stip. Marcelin liep Bukari aan in de eigen zestien, Yaremchuck (63.) benutte de strafschop.

Uiteindelijk was het wachten op de doodsteek. Met een gelukje maakte Ugbo (78.) er 4-2 van. Marcelin (82.) pikte ook zijn eerste doelpunt van het seizoen mee. Met een rake kopbal zorgde hij voor de 5-2 eindstand.

Cercle Brugge staat voorlopig vierde met vijftien punten. Gent kent een barslechte start en staat twaalfde met negen punten. Volgende week ontvangt het KRC Genk in de Ghelamco Arena.