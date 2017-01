Cercle Brugge haalt Mboyo binnen

De overgang die al enkele dagen in de lucht hing, is nu ook bevestigd door Cercle Brugge. Voormalig Rode Duivel Ilombe Mboyo heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij de tweedeklasser, momenteel pas op de voorlaatste plaats in 1B.

"Met deze transfer benadrukt Cercle Brugge de ambitie om zo snel mogelijk terug te keren naar het hoogste niveau", zo maakte Cercle bekend. De 29-jarige Mboyo komt over van de Zwitserse eersteklasser FC Sion, waar hij in anderhalf jaar geen enkele keer in actie kwam voor de hoofdmacht. 'Petit Pelé' wil zijn carrière in eigen land herlanceren. Voordien kwam hij in België uit voor Charleroi, KV Kortrijk, AA Gent en Racing Genk. De Limburgers legden in de zomer van 2013 zelfs bijna vijf miljoen euro op tafel om de spits bij Gent los te weken. Twee jaar later vertrok Mboyo naar Zwitserland.