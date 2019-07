Cercle Brugge haalt Peeters, Mboula en Dabila binnen

De vereniging maakt de transfers van middenvelder Stef Peeters, aanvaller Jordi Mboula en verdediger Yves Dabila bekend. De 27-jarige Peeters komt over van het Franse Caen. Hij tekende een contract voor vier jaar, met een optie op een vijfde seizoen. Peeters is een jeugdproduct van Genk, waar hij in 2011 in het eerste elftal kwam. Nadien verdedigde hij de kleuren van Sparta Rotterdam (2012-2014), MVV Maastricht (2014-2016), Sint-Truiden (2016-2017) en Caen (2017-2019), dat hem in de tweede helft van vorig seizoen aan Zulte Waregem uitleende.

Mboula is een 20-jarige Spanjaard, die voor één seizoen gehuurd wordt van Monaco. Hij genoot zijn opleiding bij Barcelona en tekende in 2017 een contract voor vijf jaar bij Monaco, dat hem in april 2018 in de Ligue 1 liet debuteren. Afgelopen seizoen speelde hij negen wedstrijden voor Monaco, waarvan één in de Champions League.

Ook de 22-jarige Ivoriaan Dabila vond Cercle in Frankrijk. De centrale verdediger, een jeugdproduct van Monaco, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Rijsel. In zijn eerste seizoen bij Rijsel speelde hij twaalf competitieduels, afgelopen seizoen zestien. Cercle is nog niet klaar met zijn huiswerk. "Ook in de komende dagen worden er nog spelers aan de selectie toegevoegd", klinkt het.