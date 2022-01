Cercle Brugge haalt Silvère Ganvoula terug naar België

De 25-jarige Silvère 'Den Beir' Ganvoula kent de Belgische competitie goed, want tussen 2016 en 2018 kwam de spits respectievelijk uit voor Westerlo, RSC Anderlecht en KV Mechelen. Paars-wit nam hem in de winter van 2017 over van Westerlo, om hem vervolgens meteen weer uit te lenen aan de club. Een echte kans kreeg hij nooit bij Anderlecht, dat hem ook nog uitleende aan KV Mechelen en Bochum. De Duitse club nam hem in de zomer van 2019 definitief over.

"Het doet plezier om terug te zijn", klinkt het bij Ganvoula. In 94 wedstrijden bij Bochum was hij de voorbije jaren goed voor 23 goals en 10 assists. In de Bundesliga kwam hij dit seizoen echter niet verder dan 190 minuten, over 10 wedstrijden. "Ik had nog aanbiedingen van Belgische teams op zak, maar Cercle is voor mij sportief de juiste keuze. Ik wil hier speelminuten maken, het beste van mezelf geven en belangrijk zijn voor het team."