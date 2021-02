Cercle Brugge heeft ticket voor kwartfinale op zak

Groen-zwart haalde het in eigen stadion van KV Oostende met 3-1. De bezoekers kwamen na 29 minuten op voorsprong langs Nick Bätzner. De Duitser tikte een assist van Makhtar Gueye binnen. De Senegalees had in de openingsfase zelf al een grote kans gemist. Lang kon de kustploeg niet genieten van de voorsprong want vrijwel meteen tekende Cercle voor de gelijkmaker via Olivier Deman, die Hubert met een stifter vloerde. De KVO-doelman had kort voor de rust wel twee knappe reflexen in huis op pogingen van diezelfde Deman. Tijdens de pauze gooide Blessin Sakala in de strijd voor Gueye, maar het was Cercle dat iets voorbij het uur op voorsprong klom. De Togolees Kévin Denkey kopte een voorzet van Hoggas voorbij Hubert, die onoordeelkundig uitkwam. KVO moest nu komen maar Cercle hield vlot stand en liep in de slotminuten zelfs nog uit na een treffer van invaller Ugbo.