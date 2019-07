Cercle Brugge huurt Rominigue Kouamé van Rijsel

De Malinees werd in 2016 door Rijsel weggeplukt bij het Malinese AS Real Bamako. In het seizoen 2017-18 kwam hij zes keer in actie in de Ligue 1. Het voorbije seizoen werd Kouamé uitgeleend aan de Franse tweedeklasser Paris FC, waarvoor hij 27 keer aantrad.

"Rominigue is een middenvelder die beschikt over een goede techniek en spelinzicht", verklaart sportief directeur François Vitali. "Onze wil is dat elke inkomende transfer een echte toegevoegde waarde kan zijn voor onze kern. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Kouamé een goede versterking is voor Cercle."