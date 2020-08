Cercle Brugge huurt verdediger van Hamburg

De 23-jarige Bates is een centrale verdediger van 1m93. Als jeugdproduct van Raith Rovers belandde hij in 2017 bij Rangers FC, waar hij een jaar later werd weggehaald door Hamburg. In zijn eerste seizoen in Duitsland kwam Bates in totaal 28 keer in actie en werd hij onder bondscoach Alex McLeish Schots international. Vorig seizoen leende Hamburg Bates uit aan het Engelse Sheffield Wednesday, waarvoor hij alleen in de EFL Cup in actie kwam. "Voor komend seizoen gaat David Bates op zoek naar meer speelminuten bij Cercle. Hij wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd", aldus Cercle.