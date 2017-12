Cercle Brugge kent geen genade in Roeselare

Het openingsdoelpunt viel al vroeg in de wedstrijd. Na elf minuten zette Lloyd Palun de 0-1 op het scorebord. Halfverwege de tweede helft kon Dylan De Belder de score verdubbelen. Het was ook hij die in de slotminuut de doodsteek gaf aan Roeselare: Lépicier kreeg rood en De Belder zette de penalty feilloos om in 0-3.

Nul op negen dus voor Roeselare die na vijf speeldagen vijfde staat in zowel de terugronde als de totaalstand. Ze moeten nu al zes punten goedmaken op Cercle, willen ze de play-downs vermijden.

Cercle klimt door de winst dan weer naar de tweede plaats van periode twee. De Bruggelingen tellen vier punten minder dan leider Lierse.