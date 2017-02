Op de dertiende speeldag van de tweede periode in Eerste klasse B heeft Cercle Brugge gewonnen van OH Leuven. Mboyo zorgde in de tweede helft voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Cercle Brugge nam het op tegen OH Leuven en kon pas diep in de tweede helft het verschil maken. Het was nieuwkomer Mboyo die de vereniging op voorsprong bracht. OH Leuven drong nog aan, maar Cercle hield stand.

Dankzij deze overwinning wipt Cercle over Tubeke naar de vierde plaats in de stand. Tubeke speelt wel morgen tegen Union.