Cercle Brugge laat leidersplaats liggen na verlies bij RWDM

Cercle had zijn laatste drie wedstrijden gewonnen en prijkte met 12 punten op een fraaie derde plaats. Mits een zege in het Edmond Machtensstadion konden de West-Vlamingen zelfs over AA Gent en Anderlecht (13 punten) wippen en voorlopig leider worden. De ploeg van Miron Muslic begon ook uitstekend. Na amper zes minuten opende Kevin Denkey met een rake knal de score.

Maar lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong. In de zeventiende minuut hingen de bordjes weer gelijk. Makhtar Gueye, die kort daarvoor nog een goeie kans had verkwanseld, zetten de Molenbekenaars op 1-1. Tien minuten voor de pauze kwam Cercle een tweede keer op voorsprong maar de goal van Minda werd na een VAR-tussenkomst geannuleerd. Zo trokken de ploegen met een gelijke stand de kleedkamer in. Een kwartier na de herneming mochten de thuissupporters een tweede keer juichen. Luis Segovia stond op de juiste plaats om een hoekschop van Mercier tegen de netten te koppen.

De promovendus had even later pech met een trap van Biron op de paal. Cercle trachtte in de slotfase nog een punt uit de brand te slepen maar RWDM hield stand. Doelman Defourny schudde in de slotseconden na een knappe save uit de mouwen op een poging van Gboho. De thuisploeg pakte zo een derde seizoenszege en draait met 10 op 18 vlot mee in 1A.