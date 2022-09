Cercle Brugge neemt afscheid van coach Dominik Thalhammer

Ondanks een 2-2-gelijkspel tegen KV Oostende neemt Cercle Brugge, bij de start van de interlandbreak, afscheid van z'n coach Dominik Thalhammer. Miron Muslic is de nieuwe hoofdtrainer. Cercle staat met zes punten voorlaatste in de stand.

Het gemor klonk almaar luider in de catacomben van Jan Breydel. De resultaten blijven al het hele seizoen uit. Zaterdag liet Cercle nog een 2-0-voorsprong schieten tegen KV Oostende. Thalhammer, vorig seizoen geprezen voor zijn aanpak met Gegenpressung, betaalt nu het gelag. Thalhammer is, na Karim Belhocine (KVK) de tweede trainer die dit seizoen de wacht wordt aangezegd in de Jupiler Pro League.

Muslic nieuwe hoofdtrainer.

Assistenten Miron Muslic en Jimmy Dewulf leiden vanaf dinsdag de training. Miron Muslic nu als hoofdtrainer. De Oostenrijker is sinds oktober vorig jaar actief als assistent-coach en krijgt nu de kans als T1.