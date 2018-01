Cercle Brugge nieuwe leider in 1B

Cercle Brugge wipt over Lierse naar de leiding in de tweede periode. In een rechtstreeks duel om de leidersplaats haalde Cercle het van Lierse met 4-1.

Lierse kwam als leider in de tweede periode naar het Jan Breydelstadion. De Pallieters hadden één punt voorsprong op Cercle Brugge. De wedstrijd kon voor de thuisploeg niet beter beginnen. Al na 6 minuten scoorde Irvin Cardona de 1-0. Amper 10 minuten later kon Taravel de voorsprong verdubbelen. Cercle zat zo al vroeg op rozen. Lierse reageerde daarna met een bal op de lat en net voor de rust claimden de bezoekers ook een penalty na hands van Taravel. Die kregen ze niet en zo bleef 2-0 ook de stand bij de rust.

Na de pauze vatte Lierse weer moed door de aansluitingstreffer van Yagan (ex-Cercle). Maar de Vereniging liep daarna opnieuw verder uit na goals van Mercier en Vanbelle. Lierse stond ondertussen met tien man, na een blessure en 3 gebruikte wissels. 4-1 werd ook de eindstand en zo springt Cercle over Lierse naar de leiding in de stand voor de tweede periodetitel. Groen-zwart heeft nu twee punten voorsprong op de Antwerpenaren. Wie de tweede periodetitel wint in 1B neemt het straks op tegen Beerschot-Wilrijk voor promotie naar de Jupiler Pro League. Er zijn nog 5 matchen te spelen in de tweede periode.