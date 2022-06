Cercle Brugge beëindigt het contract van Kylian Hazard (26) per 30 juni. Dat heeft de Vereniging dinsdag bekendgemaakt.

De winger ondertekende in 2019 een contract tot juni 2023 bij Cercle Brugge, maar die overeenkomst wordt dus vroegtijdig stopgezet. Het voorbije halfjaar stalde Cercle Kylian Hazard bij 1B-club RWDM, dat in de barrage tegen Seraing net naast promotie greep. Hij speelde in totaal 68 wedstrijden voor Cercle Brugge, waarin hij zes keer scoorde.