Cercle Brugge op weg naar redding na nieuwe zege

Het was voor beide ploegen onderaan het klassement een zespuntenmatch. Door de overwinning telt Cercle Brugge als zestiende nu vier punten voorsprong op Waasland-Beveren, dat achttiende en laatste blijft.

Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de partij in het Jan Breydelstadion. Grote kansen bleven uit tot op het halfuur. Vanuit het niets vlamde middenvelder Da Silva de bal vanop ruime afstand staalhard tegen de touwen, 1-0. Groen-zwart was in het vervolg van de eerste helft baas en dreigde nog langs aanvallers Deman en Ugbo.

Verlossend doelpunt

Na de pauze was opnieuw Ugbo meteen gevaarlijk. De jonge Engelsman trof de buitenkant van de paal. Waasland-Beveren moest nu komen en Frey en Bertone kregen mogelijkheden. Het was echter te weinig en na gemiste pogingen van Biancone en Ugbo zorgde de ingevallen Denkey (82.) met een knappe solo voor de verlossende 2-0. In de toegevoegde tijd werd nog een tweede treffer van Denkey afgekeurd. Het bleef 2-0.