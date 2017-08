Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Cardona trapte een mooie lobbal over Saussez: 1-0 (51'). De thuisploeg leek gelanceerd. Amper vijf minuten later leverde dat een penalty op, na een fout op de bedrijvige Cardona. Bruno aarzelde niet en zette de elfmetertrap feilloos om: 2-0 (55'). Cercle, titelfavoriet, start zo de competitie in de Proximus League met een mooie 6 op 6.