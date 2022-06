Cercle Brugge pakt uit met nieuw logo

Cercle Brugge komt vandaag met een nieuw logo naar buiten dat volgens de club zowel toekomstgericht is, als respect toont voor het verleden.

Louis-Philippe Depondt, communicatieverantwoordelijke: “Een rebranding en een frisse versie van de filosofie van Cercle Brugge is het geworden. Een die ervoor zorgt dat de look en feel passen bij onze toekomstdromen en gedurfde ambities. Onze fundamenten voor de toekomst, mét respect voor het verleden uiteraard: Cercle Brugge is en blijft nog steeds dé voetbalfamilie van België.”

Het Cerclegroen kreeg een update die volgens Cercle net zoveel kracht uitstraalt als de ambities en speelstijl van het jonge team. Cercle is trouwens de enige ploeg in de huidige Jupiler Pro League met die kleur. En ook het woord ‘Cercle’ vind je bij geen enkel ander team aan de nationale voetbaltop.

In het logo is het groen wat lichter geworden. De naam Cercle nestelt zich omheen een cirkel.