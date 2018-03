Cercle Brugge promoveert naar eerste klasse A

Cercle begon furieus aan de wedstrijd en maakte het Beerschot in de openingsminuten knap lastig. Wanneer Swinkels een voorzet wegwerkte met de arm, schreeuwde Groen-Zwart om een strafschop. Scheidsrechter Boucaut liet doorspelen. De thuisploeg nam het initiatief en duwde Beerschot helemaal terug op de eigen speelhelft.

Vijf dolle minuten

Even later haalde Jérémy Taraval van ver uit maar Beerschot-doelman Romo hield met een knappe save de 0-0 op het bord. Cercle werd beloond voor hun aanvalsdrift wanneer Mercier slim weg liep van Cardona en Romo klopte in de korte hoek. 1-0. Vijf minuten later trapte Crysan met veel vertrouwen en vooral hard het leer tegen de netten. Zo stond het na 35 minuten 2-0. Met deze score gingen de ploegen ook de rust in.

(lees verder onder de foto)

Thriller

Ook na de rust bleef Cercle dreigen. Na een klein uur spelen had de vereniging al zeven keer op doel getrapt, Beerschot Wilrijk slechts één keer. Kort daarna plooiden de troepen van Vercauteren zich terug en kwam Beerschot beter in de wedstrijd. Zo knikte Van den Bergh een hoekschop bijna binnen, Nardi redde de meubelen met een mooie redding.

De thuissupporters voelden dat hun ploeg steun nodig had en schreeuwden zich dan ook schor. Beerschot wisselde Losada in minuut 70 voor Okotie, een nieuwe aanvaller met frisse benen. In minuut 84 duwde Van Hyfte Jan Breydel in rouw met het gevreesde tegendoelpunt, hij knikte de 2-1 binnen.

Vlak voor affluiten kreeg Cercle een levensbelangrijke strafschop. Cardona ging neer na een duel met Swinkels. Cardona zette zelf de wel heel belangrijke strafschop van miljoenen euro’s perfect om. 3-1 en Cercle promoveert naar 1A na een thriller van formaat.