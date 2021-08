Cercle Brugge strijdvaardig aan vooravond derby

Beide ploegen haalden een vier op zes uit de eerste twee speeldagen. En nu blauwzwart nog wat zoekende lijkt, zijn er misschien perspectieven voor de vereniging. Al is het al van 2013 geleden dat Cercle kon winnen tegen Club.

Coach Yves Vanderhaeghe: "Ze hebben vier op zes. Ze hebben ze niet cadeau gekregen. Ze hebben ervoor moeten vechten. In de voorbije wedstrijden hebben we wel wat mogelijkheden gezien. Union en Eupen hebben Club pijn gedaan. We kunnen klinisch toestaan en als ze op achterstand komen worden de ruimtes nog groter. We zijn niet op voorhand verloren." Met een 0-1 overwinning op Beerschot en een 1-1 thuis tegen Oud-Heverlee-Leuven was de competitiestart van Cercle zeker niet slecht. De coach zag een jong en weerbaar elftal met de juiste mentaliteit.

In de aanloop naar de derby raakt ook bekend dat middenvelder Kevin Hoggas Cercle verlaat en naar Waasland-Beveren trekt. Maar de vereniging is vooral nog op zoek naar een echte goalgetter.

Lees ook: