Cercle Brugge heeft in de Play downs van 1B een wel heel slechte beurt gemaakt tegen Lommel United. Groen-Zwart verloor met 0-5 in eigen huis.

De verdediging had het in de eerste helft moeilijk met Scheelen die twee keer raakt trof in 10 minuten, aan de rust staat het 0-2. Ook na de rust bleef de malaise duren: in de 63ste minuut legt Bertjens de wedstrijd in een definitieve plooi met de 0-3. Uiteindelijk werd het nog 0-5.

In de play downs spelen vier ploegen zes wedstrijden tegen elkaar, waarbij de laatst geklasseerde aan het einde van die zes speeldagen zakt naar de eerste divisie amateurs.