Cercle Brugge verliest oefenwedstrijd tegen moederclub

Cercle Brugge speelde deze ochtend een oefenwedstrijd tegen AS Monaco. De wedstrijd werd gespeeld in het Franse La Turbie en eindigde op een 3-1 nederlaag.

De Bruggelingen kwamen na een handvol minuten verrassend op voorsprong tegen hun moederclub. Na een assist van Hotic opende Velkovski de score met een knap schot in het dak van het doel. AS Monaco nam nadien het tempo over. Dat resulteerde in een verdiende gelijkmaker: de Fransman Sofiane Diop scoorde na een mooie combinatie.

De Monegasken kwamen vijf minuten voor de rust toch nog op voorsprong. Matsima kopte een hoekschop van ex-Barcelona en ex-Chelsea speler Cesc Fàbregas in doel. Na een aangenaame eerste helft gingen beide ploegen rusten met een 2-1 tussenstand in het voordeel van AS Monaco.

Na de pauze gingen de Fransen door op hetzelfde elan: Krépin Diatta (ex-Club Brugge) werd neergehaald in de zestien. Cercle-doelman Bruzzese koos de juiste hoek en stopte de penalty van Geubbels. In minuut 71 stond de 3-1 toch op het bord: Pellegri scoorde op voorzet van Ballo-Touré. Cercle Brugge probeerde nog te milderen in het slot, maar dat lukte niet.

De afgelopen was Groen-Zwart op stage in Polen. Vanaf maandag trainen ze opnieuw in Brugge.