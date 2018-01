Cercle Brugge verslaat Beerschot Wilrijk na knotsgekke slotfase

Cercle Brugge heeft zaterdag op de 22e speeldag in de Proximus League (1B) drie belangrijke punten veroverd op het veld van Beerschot Wilrijk. De troepen van Franky Vercauteren bogen op 't Kiel een 2-0 achterstand om in een 2-3 zege in vijf knotsgekke minuten.

Na acht speeldagen in de tweede periode neemt Cercle de koppositie over van Lierse, dat zondag Tubeke nog ontvangt. Richard Kule Mbombo (12.) opende de score voor Beerschot Wilrijk. Met een own goal hielp Isaac Koné (21.) de thuisploeg een handje.

Drie goals in vijf minuten

Cercle Brugge kwam niet in het stuk voor tot invaller Gianni Bruno (83.) uit een hoekschop de aansluitingstreffer puurde. Twee minuten later knalde Irvin Cardona (85.) de gelijkmaker in de kruising, Benjamin Lambot (87.) maakte de remonte helemaal compleet in de herneming. In de slotminuut kwam Beerschot Wilrijk nog dicht bij een punt, maar de kopbal van Denis Prychynenko strandde op de dwarsligger.

94' [2-3] EINDE! Wat een fenomenale ommekeer in de laatste 10 minuten! Cercle neemt 3 punten mee naar Brugge! #levecercle #beecer — Cercle Brugge (@cercleofficial) January 13, 2018



17 op 24

​Cercle Brugge voert voorlopig de stand van de tweede periode aan. Groen-zwart pakte 17 op 24 en heeft zo twee punten meer dan Lierse. De Pallieters kunnen de leiding zondag opnieuw overnemen, mits winst tegen Tubeke. Eersteperiodekampioen Beerschot Wilrijk bezet de derde plaats met 10 punten. In de totaalstand neemt Cercle (40 ptn) ook de leiding over van de "Mannenkens" (39). Vrijdag al deelden Westerlo en Roeselare de punten (0-0). Zondag ontvangt Lierse Tubeke. OH Leuven en Union sluiten de 22e speeldag af aan Den Dreef.