Cercle Brugge vloert 10-koppig Anderlecht

De Vereniging vat voorlopig post op de negende plaats met 3 op 6. Sporting staat met hetzelfde puntenaantal een plekje hoger geposteerd. Anderlecht kwam bleek voor de dag in de eerste helft. Tot overmaat van ramp moesten ze op tien minuten van de rust met een man minder verder. Abdulrazak kreeg op aangeven van de VAR een tweede gele kaart onder de neus geduwd na een elleboogstoot in de maagstreek van Leonardo Da Silva Lopes. In de openingsfase pakte de jonge Nigeriaan al een eerste gele kaart na een drieste charge. Nauwelijks een minuut in ondertal redde verloren zoon Adrien Trebel de meubelen door een bal van de doellijn te halen.

Amuzu vergeet te scoren, Torres doet de netten wel trillen

Na de onderbreking trachtte Felice Mazzu de match te doen kantelen met de inbreng van Fabio Silva voor Majeed Ashimeru. De eerste paars-witte kans was meteen bijna raak: Benito Raman bediende Francis Amuzu, die met een kopbal in duikvlucht de dwarsligger op zijn weg vond. Een kwartier voor tijd kreeg RSCA het deksel op de neus toen Zeno Debast niet doortastend genoeg reageerde op Olivier Deman, die Louis Torres in minuut 75 de openingstreffer voorschotelde.