Cercle Brugge won op de zevende speeldag van de tweede periode in de Proximus league met 2-1 van Tubeke. De bezoekers eindigden de match met negen spelers, na twee rode kaarten.

Cercle Brugge is 2017 gestart met een 2-1 overwinning. Yagan opende de score na 23 minuten voor Cercle. Tien minuten later maakte Laurent gelijk. De match leek te gaan eindigen op een 1-1 gelijkspel, maar Bertacinni maakte vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd het winnende doelpunt.

Tubeke kreeg in de tweede helft af te rekenen met twee rode kaarten. Keita pakte zijn tweede geel en later in de tweede helft nam Touré rood.