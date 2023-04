Cercle Brugge wipt naar 8e plaats na zege tegen KV Kortrijk

Cercle Brugge heeft KV Kortrijk zaterdag met 2-0 verslagen op de 31e speeldag in de Jupiler Pro League. Groen-zwart deed zo een goede zaak in de strijd voor de Europe play-offs. Thibo Somers en Ayase Ueda verschenen op het scorebord.

In het Jan Breydelstadion kwam Cercle Brugge in de derde minuut al op voorsprong. Maar de goal van Ueda werd na een lang durende VAR-tussenkomst afgekeurd vanwege buitenspel. De ploeg van Bernd Storck zag af tegen de Vereniging. Op hoekschop kopte Daland de bal op de lat, waarna Somers een voorzet van Deman binnen buffelde. Even later werd een poging van Deman van de lijn gekeerd en ging KVK-doelman Vandenberghe goed plat op een kopbal van Popovic. Aan de overzijde dwong Kadri Cercle-doelman Majecki tot een save met een plaatsbal. Verder kwamen de bezoekers nauwelijks in het stuk voor. Bruno haalde ongelukkig Deman neer in het zestienmetergebied. Ueda kende geen genade vanaf de stip, goed voor zijn 15e competitiegoal van het seizoen.

In de tweede helft lag het tempo een stuk lager. Cercle Brugge controleerde, Siquet trapte het leer op de vuisten van Vandenberghe. KV Kortrijk kon zich niet opnieuw in de wedstrijd knokken. Met 44 punten wipt Cercle Brugge over Anderlecht (42 ptn) en Charleroi (41) naar de achtste plek, die recht geeft op deelname aan de Europe play-offs. Anderlecht gaat zondag op bezoek bij Eupen. Charleroi, dat nog een match tegoed heeft tegen KV Mechelen, speelt om 18u15 in Het Kuipje tegen Westerlo. Onderin is KV Kortrijk, 14e met 30 punten, nog niet veilig. Het telt zes punten meer dan KV Oostende en Zulte Waregem, die met 24 punten net onder de degradatiestreep staan.