Cercle Brugge zet trainer op straat

'De gesprekken hebben uitgewezen dat beide partijen hun verdere toekomst afzonderlijk willen voortzetten,' klinkt het in een persbericht van de Vereniging. 'Cercle Brugge bedankt de Fransman voor de geleverde inspanningen en vooral voor het behoud van Cercle in 1A.' Guyot was pas sinds begin dit seizoen aan de slag bij groen-zwart.

Nog geen opvolger

Hulptrainer José Jeunechamps neemt voorlopig over van Guyot. Frans Schotte, voorzitter Cercle Brugge: "We gaan onze tijd nemen om een nieuwe trainer aan te stellen. Onze ambitie voor volgens seizoen ligt hoger dan enkel en alleen het behoud. En Laurent Guyot past niet in dat plaatje.'