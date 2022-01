Cercle delft onderspit tegen Union in oefenmatch

Competitieleider Union heeft zaterdag in een oefenwedstrijd met 4-1 de maat genomen van Cercle Brugge. Beide ploegen bereiden zich in het Spaanse Pinatar voor op de hervatting van de competitie volgende week.

Topschutter Deniz Undav trof in de eerste helft twee keer vlak na elkaar raak voor de Brusselaars. Zijn eerste goal kwam er vanop de stip, de tweede ging binnen na een combinatie met spitsbroeder Dante Vanzeir. Dino Hotic milderde in de toegevoegde tijd van de eerste helft met een penalty, 2-1. Na rust zorgde nieuwkomer Koki Machida (72.) voor de 3-1. De nieuwe Japanse verdediger van Union scoorde in zijn eerste duel voor de Brusselaars. Het slotakkoord was voor youngster Soulaimane Berradi. Hij zorgde drie minuten voor tijd, op aangeven van Vanzeir, voor de 4-1 eindstand.

Union herbegint in de competitie volgende week zaterdag op het veld van Seraing. Cercle Brugge trekt op zondag naar Eupen. Union leidt de Jupiler Pro League na 21 speeldagen met 47 punten. Cercle is na een knappe remonte in december opgeklommen naar de elfde plaats, met 25 punten.