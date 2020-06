Cercle-doelman Miguel Van Damme krijgt nieuw contract

Van Damme gaat zijn achtste contractjaar in bij Groen-Zwart. Hij werkt uiteraard verder individueel aan zijn herstel.

Voorzitter Goemaere: "De contractverlenging was voor ons van essentieel belang. Cercle is één grote familie en Miguel is daar een belangrijk onderdeel van. Cercle is Miguel en Miguel is Cercle: onze sportieve remonte en het 'blijven geloven in' stonden de voorbije maanden meer dan ooit symbool voor zowel de situatie van Cercle als die van Miguel. Ik ben dan ook blij nu te vernemen dat de gezondheid van Miguel positief evolueert: never give up!"

Aangekondigd in Offside

Vorige zomer werd er opnieuw kanker vastgesteld bij Cercle Brugge doelman Miguel Van Damme. De 25-jarige doelman werd begin 2019 nog officieel genezen verklaard van leukemie, na een strijd van twee jaar en vijf maanden tegen de ziekte. In de zomer van 2017 mocht hij een contractverlenging ondertekenen in het Jan Breydelstadion en vorig jaar tekende hij nog bij tot het einde van dit seizoen.

Begin maart kondigde Miguel van Damme in onze sporttalkshow Offside al aan dat er gesprekken gepland waren voor een contractverlenging.

