Cercle en KVO zenden bekerderby uit op site

De wedstrijd zal voorzien worden van commentaar van KVO-icoon Tony Obi en Johnny Nierynck, ex-voetballer van zowel Cercle Brugge als Oostende.

Volg de wedstrijd live op de site van Cercle & op de site van KV Oostende

"In deze barre coronatijden is dat het minste wat we kunnen doen naar onze trouwe supporters", weet Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. "Door de krachten te bundelen zullen we erin slagen om deze derby tot bij de fans thuis te brengen. Hiermee halen we de band met de fans nog wat nauwer aan en het toont ook aan dat beide teams nog steeds inzetten op lokale verankering."

"Omdat de rechtenhouders besloten om deze West-Vlaamse derby niet uit te zenden, hebben we zelf het heft in handen genomen", aldus Thorsten Theys, COO van KV Oostende.