Cercle en Roeselare delen de punten

Cercle Brugge en KSV Roeselare hebben de punten gedeeld in de Eerste klasse B. Het werd 1-1.

Cercle Brugge won vorige week nog van Beerschot en kon zo weer een beetje dromen van de eerste periodetitel. Daarvoor moesten de Bruggelingen wel winnen tegen Roeselare en laat het net de bezoekersploeg zijn die op voorsprong komt. Cornet neemt een diepe bal mee met de borst en zet zo de 0-1 op het scorebord.

In de tweede helft komt Cercle aandringen. Mercier krijgt een penalty en scoort die, na de save van Biebauw, in de rebound: 1-1. Het is Biebauw die het puntje houdt voor Roeselare, met nog enkele knappe saves van de keeper blijft het 1-1.

Door het gelijkspel blijft Cercle derde met 19 punten, Roeselare is vierde met 17 punten.