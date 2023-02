Cercle en Standard delen de punten. De Vereniging had het moeilijk in de eerste helft. Beide ploegen creërden weinig kansen, er was wel veel strijd. Na rust brak de wedstrijd open. De VAR speelde opnieuw een belangrijke rol.

Coach Muslic behoudt min of meer het vertrouwen in hetzelfde elftal als bij de overwinning tegen AA Gent vorige week. Enkel Majecki neemt na 2 weken afwezigheid opnieuw plaats tussen de palen, Warleson moet vrede nemen met een plekje op de bank.

De Vereniging, met vier West-Vlamingen in de basis, kent een moeilijke start. Standard begint gretig, onder andere Marlon Fossey maakt het de Cercle verdediging een paar keer knap lastig. Na het openingskwartier krijgt de thuisploeg wat meer vat op de partij. De eerste helft brengt echter niet veel soeps. Beide ploegen hebben moeite om kansen te creëren.

Na rust meer van hetzelfde. Veel strijd en grinta langs beide kanten, maar weinig echte kansen.

Toch geen goal

Standard breekt de ban. Rond de 70ste minuut openen de bezoekers de score. Canak loopt goed diep langs de rechterkant en zet voor richting Perica in het centrum. De spits kopt het leer tegen de touwen. De VAR komt ertussen, Canak staat met zijn schouder nipt buitenspel wanneer hij aan de bal komt. Het doelpunt wordt afgekeurd.

VAR-check bis

Scheidsrechter Bert Put wordt voor een tweede keer in tien minuten tijd naar het VAR-scherm geroepen. Daland zou de bal met de arm geraakt hebben in de eigen zestien na een trap van Zinckernagel. Put geeft de VAR gelijk, de bal gaat op de stip. Het is Zinckernagel zelf die de elfmeter omzet, 0-1.

Wereldgoal Ueda

In de toegevoegde tijd staat het uit het niets 1-1. Ueda neemt de bal op de borst en knalt in één tijd in de draai. Bodart heeft geen kans.

Na de gelijkmaker valt het opnieuw wat stil. Beide ploegen moeten vrede nemen met een puntje.