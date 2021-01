Cercle geeft rode lantaarn door

Op het halfuur stonden de Bruggelingen al 0-2 voor in het Guldensporenstadion, na treffers van Ike Ugbo in minuut 23 en nieuwkomer Strahinja Pavlovic in minuut 28. Verder dan de aansluitingstreffer op slag van rusten van Yevhen Makarenko kwam de thuisploeg niet meer. Na de zevende competitiezege van het seizoen, de eerste in liefst elf wedstrijden, telt Cercle 22 punten, eentje meer dan Waasland-Beveren, en daarmee komen ze op de voorlaatste plaats terecht. De degradatiestrijd is bijzonder spannend dit seizoen, want ook Moeskroen ging zaterdag winnen op verplaatsing.