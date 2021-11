Cercle geeft in slotminuut zege uit handen in Genk

Hannes Van Der Bruggen leek in de 22e minuut Cercle al op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd door de VAR afgekeurd wegens bijzonder nipt buitenspel. Thibo Somers opende de score in de 38e minuut dan toch op assist van Dino Hotic. De vereniging kreeg ook nog tal van kansen op de 0-2 en kreeg het deksel op de neus toen Theo Bongonda zich in de slotminuut wel trefzeker toonde.

In de stand is Genk met 21 punten zesde, op tien punten van leider Union. Cercle blijft met 10 punten op de zeventiende en voorlaatste plaats staan.