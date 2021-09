Cercle geeft voorsprong uit handen bij AA Gent

Beide teams trakteerden het aanwezige publiek in de Ghelamco Arena op een aangenaam wedstrijdbegin. Na acht minuten kopte bezoeker Edgaras Utkus op hoekschop tegen de verste paal, op het kwartier schoot thuisspeler Vakoun Bayo, eveneens na een corner, een haast niet te missen kans op de lat. De Buffalo's hadden aansluitend de betere kansen waarop Cercle-goalie Thomas Didillon zijn kunnen moest etaleren op pogingen van Christopher Operi en Giorgi Chakvetadze. Zeven minuten voor rust kreeg de uitploeg een penalty toegekend na een overtreding van Operi. Dat was een kolfje naar de hand van Alejandro Millan. Cercle dook zo de rust in met een enigszins gevleide 0-1 voorsprong. In de tweede helft moest Gent op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er in de 64ste minuut via Julien De Sart, die Didillon te grazen nam met een lage overhoekse schuiver na slecht ontzetten van de Brugse defensie. De thuisploeg ging er nog op en over met de winning goal van invaller Darko Lemajic in minuut 73.