Cercle is gered, KVO moet nog aan de bak

Zowel bij Cercle Brugge als bij KV Oostende is de wedstrijd Moeskroen-Antwerp met argusogen gevolgd. De 2-3 zege van The Great Old is voor Cercle Brugge erg goed nieuws: het is zeker van een verlengd verblijf in 1A. KV Oostende heeft nu maar één concurrent meer voor PO1.