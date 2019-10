Cercle Brugge is momenteel de hekkensluiter van de Jupiler Pro League. Maar als het van de nieuwe trainer Bernd Storck afhangt, dan zal dat niet te lang meer duren.

Met 3 op 30 staat Cercle troosteloos laatste in het klassement. Toch is er hoop, want Storck haalde Moeskroen al eens uit de moeilijkheden. Bij groen-zwart hopen ze dat hij dat kunstje nog eens kan herhalen.

Storck is de eerste Duitse trainer ooit bij de Vereniging. Vanavond neemt Cercle het in eigen huis op tegen Charleroi, benieuwd of er meteen sprake zal zijn van een Storckeffect.