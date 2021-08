Cercle huurt aanvaller Millàn

De 21-jarige Spanjaard scoorde afgelopen seizoen als aanvoerder van de B-ploeg van Villarreal 13 keer in 41 wedstrijden. Hij krijgt het rugnummer 29 bij Cercle Brugge.

"Het zijn lange onderhandelingen geweest om hem naar Cercle te krijgen, maar we zijn erg blij dat hij hier eindelijk is", reageert technisch directeur Carlos Aviña op de komst van de centrumspits. "Alex Millàn heeft een grote toekomst voor zich: doordat hij de voorbije weken aardige dingen liet zien in de A-ploeg van de Europa League-winnaar wilden ze hem eigenlijk daar houden."

"Millàn heeft een sterkte persoonlijkheid en dat zal ongetwijfeld een meerwaarde zijn in de kleedkamer."