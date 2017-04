Cercle klopt Lommel en doet gouden zaak

In de play-downs van eerste klasse B stond Cercle Brugge voor de wedstrijd op een ongemakkelijke laatste plaats, waardoor degradatie en amateurvoetbal dichtbij kwam. Groen-Zwart rekende op de steun van zijn supporters en legde maar liefst vier bussen in naar Lommel.

Een kwartier voor tijd trof Yagan raak: een gouden doelpunt want door de overwinning wipt Cercle van de laatste naar de eerste plaats in de play-downs. Een overname door de Franse topclub AS Monaco gaat trouwens alleen maar door als Cercle in 1B blijft.

Stand play-downs 1B

1.Cercle Brugge 5 1 2 2 3 8 22

2.OH Leuven 4 1 1 2 3 3 20

3.Tubeke 4 0 1 3 4 5 20

4.Lommel 5 3 1 1 9 3 19