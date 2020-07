Cercle, KVO en Zulte-Waregem verliezen oefenpot

Cercle Brugge heeft zaterdag de vrienschappelijke wedstrijd op het veld van KMSK Deinze met 4-0 verloren. Ook KV Oostende en Zulte-Waregem moesten het onderspit delven in hun oefenwedstrijden tegen Union en STVV.

Cercle was het eerst gevaarlijk, maar het doelpunt van Mbenza werd afgekeurd wegens buitenspel. De Looze en Dansoko bezorgden Deinze, dat zich verzekerde van promotie naar 1B, een 2-0 voorsprong. In de tweede helft kregen de troepen van Paul Clement nog eens twee doelpunten tegen via Mertens en Schils.

KV Oostende verliest nipt van Union

Oostende startte niet onaardig en kwam via Hjulsager in de 25ste minuut van de partij op voorsprong. Union-middenvelder Fixelles zorgde kort voor de rust voor de gelijkmaker vanop de stip. Nielsen zorgde in het slot van de wedstrijd alsnog voor een Brusselse overwinning aan de kust.

Zulte-Waregem de boot in tegen STVV

De oefenwedstrijd tussen Zulte Waregem en Sint-Truiden werd al vroeg gekruid met een doelpunt. Bruno kon in de derde minuut al in de rebound scoren. Lee Seung-Woo bracht de Kanaries wel snel langszij. Net na de pauze scoorde Sint-Truiden twee keer via Balongo en Lathouwers. Zulte Waregem probeerde tevergeefs het tij te keren, maar verder dan de aansluitingstreffer van Srarfi kwamen ze niet.