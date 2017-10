In 1B heeft Cercle Brugge 1-1 gelijkgespeeld tegen Tubeke. In de strijd om de periodetitel was de vereniging al uitgeteld.

Cercle was de dominante ploeg in de eerste helft maar kwam niet tot scoren. In het begin van de tweede helft opende Tubeke de score via Stevance, vijf minuten later kreeg Cercle Brugge een strafschop, Mercier zette de penalty om. Verder dan 1-1 kwamen beide ploegen niet.