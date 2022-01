Cercle pakt zege tegen Eupen in absoluut slot

Eupen speelde de partij tegen Cercle onder voorbehoud, omdat het niet akkoord ging met de beslissing van de Pro League om het duel niet uit te stellen. Eupen had een aanvraag voor uitstel ingediend omdat liefst veertien spelers met het coronavirus besmet zijn.

Met een vertimmerd elftal waren de Panda's de onderliggende partij tegen Cercle Brugge. Lambert haalde al vroeg een poging van Millan van de lijn en een kopbal van Deman viel op de lat. De Oostkantonners haalden zonder kleerscheuren de rust, maar in de tweede helft kon Thibo Somers alsnog de ban breken voor de Vereniging. Het jeugdproduct van Cercle knalde de 0-1 voorbij Eupen-doelman Himmelmann. Eupen had geen reactie meer in huis en vier minuten na de openingstreffer kwam ook de 0-2 op het bord. Dino Hotic benutte een elfmeter na een overtreding van Himmelmann op Denkey in de zestien.