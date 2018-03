Cercle Brugge is erin geslaagd de promotie naar de hoogste afdeling af te dwingen. Kijk hier vanaf 12.30 uur naar Sport West, met een matchverslag, reacties en een sfeerverslag van een lange feestnacht in Brugge.

Cercle Brugge is erin geslaagd de promotie naar de hoogste afdeling af te dwingen. De Vereniging haalde het in de return van de finale van de Proximus League met 3-1 van Beerschot Wilrijk, nadat het de heenwedstrijd op het Kiel met 1-0 had verloren. Kijk hier vanaf 12.30 uur naar een extra aflevering van Sport West. Je krijgt van ons wedstrijdbeelden, heel wat reacties en een sfeerverslag van een fantastische avond voor de vereniging.

