Cercle sluit Europe Play-Offs af met zege

Voor de thuisploeg stond er niet veel meer op het spel, maar het wilde een knap seizoen absoluut geven wat het verdiende: een laatste overwinning. De Vereniging begon uitstekend en maakt er meteen een aangename wedstrijd van. Na tien minuten komt het ook bijna tot scoren, maar zowel Van der Bruggen als Popovic doen de netten niet trillen.

De bezoekers hebben niet echt een reactie in huis, en pas na 27 minuten zorgt Westerlo een eerste keer voor opwinding aan het doel van Cercle-doelman Majecki. Jordanov haalt het in een sprintduel van Thibo Somers - die tegen Westerlo zijn 100ste wedstrijd voor Groen-Zwart speelde én verkozen werd tot Cercle-speler van het jaar - maar zijn schot gaat voorlangs. Cercle reageert wel meteen. Op het halfuur heeft Gillekens - die Bolat vervangt in doel bij de Kemphanen - een fantastische redding in huis op een kopbal van Denkey.

Vlak voor rust gaat het licht bij diezelfde Gillekens wel even uit. De doelman misrekent zich volledig, maar op voorzet van Gboho laat Denkey het na om te scoren. Rusten doen we met een brilscore na heel wat kansen en een open wedstrijd.

Wel doelpunten in tweede helft

De tweede helft begint zoals de eerste: met een kans voor Cercle. De Japanner Ayase Ueda kan tot in de zestien komen, maar Gillekens staat pal op zijn poging. Geen 24ste doelpunt van het seizoen voor Ueda. Met 23 doelpunten is hij trouwens de Cercle-speler die in één seizoen het vaakst kon scoren in deze eeuw.

22-23: most goals for in deze 21ste eeuw: Ayase Ueda! #CERWES pic.twitter.com/4384UzZy41 — Cercle Brugge (@cercleofficial) June 3, 2023

Na een dik uur komt er vers bloed tussen de lijnen. Cercle brengt drie nieuwe krachten, Westerlo twee. En die vervangingen brengen opnieuw wat leven in de partij. Invaller Van Eenoo brengt de uitploeg 20 minuten voor tijd bijna op voorsprong, maar Majecki is alert. Vijf minuten later scoort Van Eenoo wel, maar in het verkeerde doel. De ex-speler van Cercle kopt de bal na een vrije trap ongelukkig in eigen doel, 1-0 voor Cercle.

Cercle is niet tevreden met de minieme voorsprong en duwt in het slot nog eens het gaspedaal in. Enkele minuten na de openingstreffer gaat de bal voor de Vereniging op de stip na een fout van Westerlo-verdediger Perdichizzi. Maar na een ingreep van de VAR - die oordeelt dat de fout werd gemaakt buiten de zestien - wordt de beslissing herzien. Cercle laat het niet aan zijn hart komen en blijft opzoek gaan naar de dubbele voorsprong.

Op een tegenaanval komt die 2-0 er ook. Yann Gboho verzilvert een lang uitgesponnen counter en tekent zo voor het laatste doelpunt van het seizoen op Jan Breydel. 2-0 en Cercle sluit het seizoen zo af als nummer 6, op acht punten van KAA Gent. Opvallend: Cercle telt met z'n 36 punten drie punten meer dan grote broer Club Brugge, dat aantreedt in Play-Off I. Als Club niet wint van Union deze avond, sluit Cercle het seizoen dus af met meer punten dan Club.